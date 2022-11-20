Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1060/1160 мм
- Высота до сиденья370/470 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Вес13.5 кг
- Материалэкокожа, ткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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