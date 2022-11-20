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Кресло для руководителей AV 112

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060/1160 мм
  • Высота до сиденья370/470 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материалэкокожа, ткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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