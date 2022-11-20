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Кресло для руководителей AV 118

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1210/1310 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес19.4 кг
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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