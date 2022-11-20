Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1095/1195 мм
- Ширина555 мм
- Глубина485 мм
- Вес11.6 кг
- Материалэкокожа, сетка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое CH-778N
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Кресло компьютерное Forsage TM
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Изо
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа
Кресло компьютерное Lotus S4 ткань
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт