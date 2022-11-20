Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1090/1190 мм
- Высота до сиденья390/490 мм
- Ширина510 мм
- Глубина460 мм
- Вес17.5 кг
- Материалэкокожа, сетка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный, голубой
- Страна изготовленияРоссия
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