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Кресло для руководителей AV 134

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1090/1190 мм
  • Высота до сиденья390/490 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материалэкокожа, сетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный, голубой
  • Страна изготовленияРоссия

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