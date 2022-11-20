Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160/1260 мм
- Высота до сиденья465/530 мм
- Ширина480 мм
- Глубина465 мм
- Вес17.5 кг
- Материалэкокожа, сетка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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