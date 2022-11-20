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Кресло для руководителей AV 142

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Кресло для руководителей AV 143/1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1160/1260 мм
  • Высота до сиденья465/530 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина465 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материалэкокожа, сетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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