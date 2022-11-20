Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1265/1325 мм
- Высота до сиденья465/530 мм
- Ширина470 мм
- Глубина480 мм
- Вес22 кг
- Материалэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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