Товар в корзине. Перейти
Кресло для руководителей AV 143/1 - фото 1Кресло для руководителей AV 143/1 - фото 2Кресло для руководителей AV 143/1 - фото 3

Кресло для руководителей AV 143/1

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван модульный Daniele
Диван модульный Daniele
Следующий Кресло для руководителей AV 142
Диван модульный Daniele

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1030/1090 мм
  • Высота до сиденья465/530 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес20 кг
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 38 шт.
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 35 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 14 шт.
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 25 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стул Хит 20мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
91Хит

Стул Хит 20мм с пюпитром

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стул Хит 20мм с подлокотниками, ЛайтНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 590 ₽
9

Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

В наличии 37 шт.
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S4 тканьНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1