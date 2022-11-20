Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1280/1350 мм
- Высота до сиденья500/570 мм
- Ширина490 мм
- Глубина470 мм
- Вес18.5 кг
- Материалкожзам, искусственная кожа, сетка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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Стол Лидер 2
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