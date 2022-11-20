Кресло для руководителей AV 160

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Кресло для руководителей AV 160

4.5
29 800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1170/1230 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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Оптовая цена
9

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Оптовая цена
5

Стул Гармония

Кресло ЭлитНастоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
12

Кресло Элит

Стол Лидер 1, 900x600Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5904
2 690 ₽
92Хит

Стол Лидер 1, 900x600

Кресло игровое TopChairs Concorde красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Concorde красное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло игровое TopChairs Concorde красное

В наличии 7 шт.
Кресло игровое TopChairs Sprinter синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter синее, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло игровое TopChairs Sprinter синее

В наличии 14 шт.
Кресло руководителя Лансет микровелюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лансет микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
11

Кресло руководителя Лансет микровелюр светло-серый

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножкиНастоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
14

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

Стул Марсель микровелюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Марсель микровелюр тёмно-серый

В наличии 19 шт.
Барный стул Barifuto, чернильныйНастоящее фото товара Барный стул Barifuto, чернильный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
67Хит

Барный стул Barifuto, чернильный

В наличии 20 шт.
Стул Барбара велюр серо-голубойНастоящее фото товара Стул Барбара велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Барбара велюр серо-голубой

В наличии 1 шт.
Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smokeНастоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99033
39 990 ₽Оптовая цена
7

Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Нюрнберг, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900
Оптовая цена
11

Барный стул Нюрнберг, экокожа

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14 690
Оптовая цена
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Парикмахерское кресло Инекс

Парикмахерская кресло ЛигаНастоящее фото товара Парикмахерская кресло Лига, произведённого компанией ChiedoCover
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Парикмахерская кресло Лига

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Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый

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Настоящее фото товара Стул Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Bride пластик белый

В наличии 100 шт.
Стул Lady пластик черныйНастоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Lady пластик черный

В наличии 1 шт.
Стул Бон экокожа желтыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Бон экокожа желтый

В наличии 94 шт.
Гримерное зеркало с освещениемНастоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900
9

Гримерное зеркало с освещением

В наличии 84 шт.
Ножки полубарные, металлическиеНастоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
9

Ножки полубарные, металлические

Стол Лофт 22Настоящее фото товара Стол Лофт 22, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
5

Стол Лофт 22

Стул Вентуро, белыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
8

Стул Вентуро, белый

Стул Вентуро, бежевыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, бежевый

Диван угловой Лаунж, правыйНастоящее фото товара Диван угловой Лаунж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
51 690
Оптовая цена
9

Диван угловой Лаунж, правый

Диван 3х-местный Лаунж BoxНастоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
83 290
Оптовая цена
15

Диван 3х-местный Лаунж Box

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99010
21 990 ₽Оптовая цена
7

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

В наличии 91 шт.
Кресло игровое TopChairs Impala оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
7

Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое

В наличии 25 шт.
Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Конференц стол Даиси, произведённого компанией ChiedoCover
53 990
Оптовая цена
9

Конференц стол Даиси

Настоящее фото товара Стол для совещаний Дайсбург, произведённого компанией ChiedoCover
79 290
Оптовая цена
11

Стол для совещаний Дайсбург

Настоящее фото товара Конференц стол Даниа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
11

Конференц стол Даниа

Офисное кресло Ситро, пластик черныйНастоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
11

Офисное кресло Ситро, пластик черный

Настоящее фото товара Стул Венеция М8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Стул Венеция М8

Настоящее фото товара Стул Венеция М18, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
14

Стул Венеция М18

Настоящее фото товара Стул Венеция М20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

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Кресло для руководителей AV 123Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 123, произведённого компанией ChiedoCover
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Кресло для руководителей AV 118Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 118, произведённого компанией ChiedoCover
от11 986
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14

Кресло для руководителей AV 118

Кресло для руководителей AV 114Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 114, произведённого компанией ChiedoCover
от6 643
Оптовая цена
11

Кресло для руководителей AV 114

Кресло для руководителей AV 112Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 112, произведённого компанией ChiedoCover
от5 535
Оптовая цена
9

Кресло для руководителей AV 112

Кресло Бона (бронза)Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
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Кресло Бона (бронза)