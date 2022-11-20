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Кресло для руководителей AV 160/1 - фото 1Кресло для руководителей AV 160/1 - фото 2Кресло для руководителей AV 160/1 - фото 3

Кресло для руководителей AV 160/1

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920/980 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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