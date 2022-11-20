Характеристики товара
Описание
Солидное кресло руководителя имеет увеличенную мягкую подушку на спинке и прошивку на сидении для более комфортной посадки. Подлокотники и крестовина выполнены из натурального дерева, что придает креслу более респектабельный вид
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|890 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|20,8 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,3 м.куб
Основные характеристики
- Высота1000/1090 мм
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг