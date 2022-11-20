Характеристики товара
Описание
Солидное кресло руководителя имеет увеличенную мягкую подушку на спинке и прошивку на сидении для более комфортной посадки. Модель имеет мягкие накладки на подлокотниках
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|890 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|18 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,3 м.куб
Основные характеристики
- Высота1070/1160 мм
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг