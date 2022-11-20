Характеристики товара
Описание
Солидное кресло руководителя имеет увеличенную мягкую подушку на спинке и прошивку на сидении для более комфортной посадки. На хромированных подлокотниках мягкие накладки
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|890 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|19,2 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,3 м.куб
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг