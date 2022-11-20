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Кресло для руководителя АРТЕКС В ПЛАСТИК-ЛЮКС

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Солидное кресло руководителя имеет прострочку на спинке в области шеи, тем самым выделяя подголовник, а прошивка на сидении необходима для более комфортной посадки. Данная модель имеет мягкие накладки на подлокотниках

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

ШИРИНА УПАКОВКИ:1090 ммм ВЫСОТА УПАКОВКИ:480 мм
ГЛУБИНА УПАКОВКИ:666 мм ВЕС БРУТТО:20 кг
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ:гофрокартон ОБЪЁМ:0,364 м.куб
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Основные характеристики

  • Высота1320/1410 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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