Характеристики товара
Описание
Кресло с широкой эргономичной спинкой имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие прямоугольники. Мягкий обивочный материал, широкий подголовник, подлокотники и крестовина - натуральное дерево
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|1090 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|23,3 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,364 м.куб
Основные характеристики
- Высота1140/1230 мм
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Материал сиденьяэкокожа, кожа
- Максимальная нагрузка120 кг