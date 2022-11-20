Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя с прямоугольной прострочкой в области шеи, которая выделяет подголовник и увеличенную подушку для поддержки спины. Подлокотники "Сенатор" обеспечат удобное положение рук
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|1090 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|22,8 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,364 м.куб
Основные характеристики
- Высота1190/1280 мм
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг