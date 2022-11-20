Характеристики товара
Описание
Современное кресло руководителя имеет вертикальную и горизонтальную прострочки, делящие спинку и сидение на небольшие прямоугольники. Тем самым создается интересный дизайн и кресло становится еще мягче
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|1090 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|480 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|666 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|19,4 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,364 м.куб
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина610 мм
- Глубина760 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, кожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый, черный