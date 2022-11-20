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Кресло для руководителя ROYCE SILVER

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя имитирует автомобильную прошивку, тем самым создавая уникальный дизайн. Ярко выраженная эргономика позволит удобно сидеть весь рабочий день

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

ШИРИНА УПАКОВКИ:390 ммм ВЫСОТА УПАКОВКИ:670 мм
ГЛУБИНА УПАКОВКИ:780 мм ВЕС БРУТТО: 17,4 кг
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ:гофрокартон ОБЪЁМ:0,183 м.куб
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Основные характеристики

  • Высота1190/1290 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина790 мм
  • Вес15,4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

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