Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя имитирует автомобильную прошивку, тем самым создавая уникальный дизайн. Ярко выраженная эргономика позволит удобно сидеть весь рабочий день
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|390 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|670 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|780 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|17,4 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,183 м.куб
Основные характеристики
- Высота1190/1290 мм
- Ширина710 мм
- Глубина790 мм
- Вес15,4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый, черный