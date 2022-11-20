Кресло для руководителя Свинг Н, хром

8 оценок

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Кресло для руководителя Свинг Н, хром

4.2
13 890 ₽
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Кресло для руководителя Свинг В, хром
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Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром

Характеристики товара

Описание

Кресло подойдет как для руководителя, так и для сотрудников. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Это кресло сделает вашу работу более комфортной и производительной. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1040/1130 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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