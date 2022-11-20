Кресло подойдет как для руководителя, так и для сотрудников. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Это кресло сделает вашу работу более комфортной и производительной. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Полубарный стул Версаль
Диван Salla
Барный стул Paskal, оранжевая экокожа
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000
Стойка для обогревателей WWT ELCON
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500
Стул Кеми, фиолетовый велюр, черные ножки