Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром

14 оценок

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Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром

4.8
12 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Незаменимый вариант кресла для конференц- залов, который добавит залу или кабинету грациозности. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1040/1130 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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