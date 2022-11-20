Незаменимый вариант кресла для конференц- залов, который добавит залу или кабинету грациозности. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.
Стул Милан бук
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Диван Geox
Стул Диана, строчка квадрат
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000
Уличный газовый обогреватель WWT 13A Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown
Чехол для стола 05, белый