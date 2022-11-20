Кресло для руководителя Свинг В, хром

12 оценок

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Кресло для руководителя Свинг В, хром

4.1
14 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Строгое кресло руководителя отлично подойдет для классического кабинета, конференц-залов. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Это кресло сделает вашу работу более комфортной и производительной. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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