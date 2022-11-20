Строгое кресло руководителя отлично подойдет для классического кабинета, конференц-залов. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Это кресло сделает вашу работу более комфортной и производительной. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барный стул Итальяно
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8
Диван двухместный Сибиу, изумрудный