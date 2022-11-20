Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя имеет сетчатую спинку, цвет которой плавно переходит от светлого в более темный. Эргономика кресла выполнена за счет изгибов спинки кресла. Подголовник плавно переходит из каркаса
РАЗМЕР УПАКОВКИ:
|ШИРИНА УПАКОВКИ
|:
|280 мм
|м
|ВЫСОТА УПАКОВКИ
|:
|650 мм
|ГЛУБИНА УПАКОВКИ
|:
|810 мм
|ВЕС БРУТТО
|:
|16 кг
|МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ
|:
|гофрокартон
|ОБЪЁМ
|:
|0,16 м.куб
Основные характеристики
- Высота1190/1280 мм
- Ширина750 мм
- Глубина655 мм
- Вес12,8 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Максимальная нагрузка120 кг