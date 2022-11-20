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Кресло для руководителя YOTA WHITE

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уникальность состоит в капсульной конструкции кресла. По всему каркасу натянута прочная сетка цвета “мокрого асфальта”, которая придает изящный вид. Кресло оператора отлично подойдет для “открытого” офиса

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

ШИРИНА УПАКОВКИ:600 ммм ВЫСОТА УПАКОВКИ:440 мм
ГЛУБИНА УПАКОВКИ:750 мм ВЕС БРУТТО:
МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ:гофрокартон ОБЪЁМ:0,19 м.куб
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Основные характеристики

  • Высота940/1000 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес9,2 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Максимальная нагрузка120 кг

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