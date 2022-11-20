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Кресло Доре - фото 1

Кресло Доре

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Длина750 мм
  • Глубина880 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Доре - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Доре - обивка в цвете 0909
Кресло Доре - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Доре - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Доре - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Доре - обивка в цвете CreamCream
Кресло Доре - обивка в цвете 666666
Кресло Доре - обивка в цвете 0404
Кресло Доре - обивка в цвете ecruecru
Кресло Доре - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Доре - обивка в цвете 1414
Кресло Доре - обивка в цвете 88
Кресло Доре - обивка в цвете 4141
Кресло Доре - обивка в цвете 2626
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