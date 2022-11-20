Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина580 мм
- Глубина565 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный, белый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки8 кг
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