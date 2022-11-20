Товар в корзине. Перейти
Кресло Эдмонтон, лайм - фото 1Кресло Эдмонтон, лайм - фото 2Кресло Эдмонтон, лайм - фото 3

Кресло Эдмонтон, лайм

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эдмонтон, красное
Кресло Эдмонтон, красное
Следующий Кресло Эдмонтон, оранжевый
Кресло Эдмонтон, красное

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Эдмонтон для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Эдмонтон - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1146/1256 мм
  • Высота до сиденья383/493 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа, сетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Эдмонтон, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
9

Кресло Эдмонтон, оранжевый

Кресло Эдмонтон, сероеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
14

Кресло Эдмонтон, серое

Кресло Эдмонтон, черноеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
7

Кресло Эдмонтон, черное

Кресло Трой, белоеНастоящее фото товара Кресло Трой, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
8

Кресло Трой, белое

Кресло Трой, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Трой, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
10

Кресло Трой, бежевое

Кресло Трой, сероеНастоящее фото товара Кресло Трой, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
14

Кресло Трой, серое

Кресло Трой, темно-бордовоеНастоящее фото товара Кресло Трой, темно-бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
15

Кресло Трой, темно-бордовое

Кресло Трой, темно-коричневоеНастоящее фото товара Кресло Трой, темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
5

Кресло Трой, темно-коричневое

Кресло Трой, черноеНастоящее фото товара Кресло Трой, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
9

Кресло Трой, черное

Кресло Судзука, белоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
10

Кресло Судзука, белое

Варианты покрытия

Кресло Эдмонтон, лайм - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Эдмонтон, лайм - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Эдмонтон, лайм - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Эдмонтон, лайм - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло Судзука, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
7

Кресло Судзука, бежевое

Кресло Судзука, сероеНастоящее фото товара Кресло Судзука, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
10

Кресло Судзука, серое

Кресло Судзука, темно-бордовоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, темно-бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
12

Кресло Судзука, темно-бордовое

Кресло Судзука, темно-коричневоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
9

Кресло Судзука, темно-коричневое

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59042
17 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

В наличии 34 шт.
Кресло игровое TopChairs Gallardo желтоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое

В наличии 94 шт.
Стул Самба, синяя ткань, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
12

Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро

Кресло College HLC-2588F/Dark blueНастоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
14

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

Стул Kelly, светло-серый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, светло-серый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
13

Стул Kelly, светло-серый/ хром

В наличии 200 шт.
Стул коленный Prostool, светло-серый, тканьНастоящее фото товара Стул коленный Prostool, светло-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 79016
15 190 ₽Оптовая цена

Стул коленный Prostool, светло-серый, ткань