Товар в корзине. Перейти
Кресло Эдмонтон, золотое - фото 1Кресло Эдмонтон, золотое - фото 2Кресло Эдмонтон, золотое - фото 3

Кресло Эдмонтон, золотое

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эдмонтон, васильковое
Кресло Эдмонтон, васильковое
Следующий Кресло Эдмонтон, красное
Кресло Эдмонтон, васильковое

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Эдмонтон для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Эдмонтон - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1146/1256 мм
  • Высота до сиденья383/493 мм
  • Ширина690 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа, сетка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Эдмонтон, красноеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
15

Кресло Эдмонтон, красное

Кресло Эдмонтон, лаймНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
15

Кресло Эдмонтон, лайм

Кресло Эдмонтон, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
9

Кресло Эдмонтон, оранжевый

Кресло Эдмонтон, сероеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
14

Кресло Эдмонтон, серое

Кресло Эдмонтон, черноеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
7

Кресло Эдмонтон, черное

Кресло Трой, белоеНастоящее фото товара Кресло Трой, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
8

Кресло Трой, белое

Кресло Трой, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Трой, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
10

Кресло Трой, бежевое

Кресло Трой, сероеНастоящее фото товара Кресло Трой, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
14

Кресло Трой, серое

Кресло Трой, темно-бордовоеНастоящее фото товара Кресло Трой, темно-бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
15

Кресло Трой, темно-бордовое

Кресло Трой, темно-коричневоеНастоящее фото товара Кресло Трой, темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
5

Кресло Трой, темно-коричневое

Варианты покрытия

Кресло Эдмонтон, золотое - покрытие в цвете Алюминивое литое с прямоугольным сечение лучейАлюминивое литое с прямоугольным сечение лучей
Кресло Эдмонтон, золотое - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Кресло Эдмонтон, золотое - покрытие в цвете Пластиковое с треугольным сечением лучейПластиковое с треугольным сечением лучей
Кресло Эдмонтон, золотое - покрытие в цвете Пластиковое с прямоугольным сечением лучейПластиковое с прямоугольным сечением лучей
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло Трой, черноеНастоящее фото товара Кресло Трой, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
9

Кресло Трой, черное

Кресло Судзука, белоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
10

Кресло Судзука, белое

Кресло Судзука, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Судзука, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
7

Кресло Судзука, бежевое

Кресло Судзука, сероеНастоящее фото товара Кресло Судзука, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
10

Кресло Судзука, серое

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

С этим товаром покупают
Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовникомНастоящее фото товара Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовником, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
9

Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовником

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
7

Офисное кресло, ткань Elain фуксия

Кресло College CLG-617 LXH-A BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
15

Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

Стул Чиф бежевыйНастоящее фото товара Стул Чиф бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
14

Стул Чиф бежевый

Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёныйНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный

Кресло поворотное Pegas, синий, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
16 9908
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, синий, ткань

Стул Ажемо, белыйНастоящее фото товара Стул Ажемо, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
7

Стул Ажемо, белый