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Кресло Egg Chair, коричневый, натуральная кожа

14 оценок
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Кресло Egg Chair, коричневый

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый

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