Кресло EGG CHAIR, красный кашемир

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло EGG CHAIR, светло-серый (матовый с эффектом "состаренная кожа")
Кресло EGG CHAIR, светло-серый (матовый с эффектом "состаренная кожа")
Следующий Кресло EGG CHAIR, красный
Кресло EGG CHAIR, светло-серый (матовый с эффектом "состаренная кожа")

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении.

Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа.

В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка250 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
12

Чехол для стола 07

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
13

Чехол для стола 20

Комплект ФуршетныйНастоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Комплект Фуршетный

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 850
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
13

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Другие товары из раздела

Кресло EGG CHAIR, латтеНастоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте, произведённого компанией ChiedoCover
74 990
Оптовая цена
15

Кресло EGG CHAIR, латте

В наличии 7 шт.
Кресло EGG CHAIR, серыйНастоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 990
Оптовая цена
10

Кресло EGG CHAIR, серый

В наличии 6 шт.
Кресло EGG CHAIR, чёрныйНастоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
74 990
Оптовая цена
10

Кресло EGG CHAIR, чёрный

В наличии 11 шт.
Стул Вилла, белая рогожкаНастоящее фото товара Стул Вилла, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39019
11 590 ₽
9

Стул Вилла, белая рогожка

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орехНастоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39019
11 590 ₽
12

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех