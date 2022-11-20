Кресло EGG CHAIR, пыльно-розовый

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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении.

Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа.

В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьязамша
  • Максимальная нагрузка250 кг

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