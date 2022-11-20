Кресло EGG CHAIR, винный

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло EGG CHAIR, латте замша
Кресло EGG CHAIR, латте замша
Следующий Кресло EGG CHAIR, терракотовый
Кресло EGG CHAIR, латте замша

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении.

Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа.

В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьязамша
  • Максимальная нагрузка250 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
12

Чехол для стола 02

Чехол для стола 06Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
8

Чехол для стола 06

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол на скамью, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол на скамью

Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 850
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, черный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стул СМАРТ, черный / бежевый

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, латте, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Стул СМАРТ, латте, черные ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, черный / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
8

Стул СМАРТ, черный / кофейный

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, шоколадный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
13

Стул СМАРТ, шоколадный, черные ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
9

Стул СМАРТ, серый, черные ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, графит, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стул СМАРТ, графит, черные ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Стул СМАРТ, белый / бежевый

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, латте, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул СМАРТ, латте, белые ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, белый / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
13

Стул СМАРТ, белый / кофейный

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
10

Стул СМАРТ, шоколадный, белые ножки