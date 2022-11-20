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Кресло Egg, черное

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Кресло Egg, черный кашемир

Характеристики товара

Описание

Кресло Egg Chair (Яйцо) было создано в 1958 году датским дизайнером Арне Якобсеном специально для интерьеров отеля Radisson SAS в Копенгагене. Кресло обладает исключительной привлекательностью и узнаваемостью во всем мире, занимает особое место в ряду культовой дизайнерской мебели XX века. Оно имеет экстравагантную форму и неординарное исполнение, что позволило ему стать совершенным воплощением классики нового времени. Кресло Egg Chair, выполненное в форме яйца, подарит огромное множество положительных эмоций и заставляет обращать на него внимание. Прочный и массивный каркас из стекловолокна, обтянутый 100% кашемировой тканью, закрепленный на ножке из нержавеющей стали, гарантирует долгий срок службы и устойчивость. Данное кресло — это поистине не стареющая классика в футуристическом исполнении!

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Кресло Egg, черное - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 0909
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Egg, черное - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Egg, черное - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Egg, черное - обивка в цвете CreamCream
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 666666
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 0404
Кресло Egg, черное - обивка в цвете ecruecru
Кресло Egg, черное - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 1414
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 88
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 4141
Кресло Egg, черное - обивка в цвете 2626
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