Товар в корзине. Перейти
Кресло Egg, дымное - фото 1Кресло Egg, дымное - фото 2

Кресло Egg, дымное

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Egg, серый кашемир
Кресло Egg, серый кашемир
Следующий Кресло Egg, синий кашемир
Кресло Egg, серый кашемир

Характеристики товара

Описание

Кресло Egg Chair (Яйцо) было создано в 1958 году датским дизайнером Арне Якобсеном специально для интерьеров отеля Radisson SAS в Копенгагене. Кресло обладает исключительной привлекательностью и узнаваемостью во всем мире, занимает особое место в ряду культовой дизайнерской мебели XX века. Оно имеет экстравагантную форму и неординарное исполнение, что позволило ему стать совершенным воплощением классики нового времени. Кресло Egg Chair, выполненное в форме яйца, подарит огромное множество положительных эмоций и заставляет обращать на него внимание. Прочный и массивный каркас из стекловолокна, обтянутый 100% кашемировой тканью, закрепленный на ножке из нержавеющей стали, гарантирует долгий срок службы и устойчивость. Данное кресло — это поистине не стареющая классика в футуристическом исполнении!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Кресло Egg, дымное - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 0909
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете CreamCream
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 666666
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 0404
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете ecruecru
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 1414
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 88
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 4141
Кресло Egg, дымное - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 28 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 14 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 99 шт.
Подстолье чугунное Равин 500Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500, произведённого компанией ChiedoCover
от7 00012
7 890 ₽Оптовая цена
14

Подстолье чугунное Равин 500

Настоящее фото товара Стул Вольтер Dog Princess, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
9

Стул Вольтер Dog Princess

Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкойНастоящее фото товара Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
10

Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой

Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
7

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден