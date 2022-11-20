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Кресло Egg экокожа, коричневое

13 оценок
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Кресло Альберо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 0909
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете CreamCream
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 666666
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 0404
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете ecruecru
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 1414
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 88
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 4141
Кресло Egg экокожа, коричневое - обивка в цвете 2626
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