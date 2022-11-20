Товар в корзине. Перейти
Кресло Egg, оранжевый кашемир - фото 1Кресло Egg, оранжевый кашемир - фото 2Кресло Egg, оранжевый кашемир - фото 3Кресло Egg, оранжевый кашемир - фото 4Кресло Egg, оранжевый кашемир - фото 5

Кресло Egg, оранжевый кашемир

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Egg, красное ягодное
Кресло Egg, красное ягодное
Следующий Кресло Egg, морковно-оранжевое
Кресло Egg, красное ягодное

Характеристики товара

Описание

Кресло Egg Chair (Яйцо) было создано в 1958 году датским дизайнером Арне Якобсеном специально для интерьеров отеля Radisson SAS в Копенгагене. Кресло обладает исключительной привлекательностью и узнаваемостью во всем мире, занимает особое место в ряду культовой дизайнерской мебели XX века. Оно имеет экстравагантную форму и неординарное исполнение, что позволило ему стать совершенным воплощением классики нового времени. Кресло Egg Chair, выполненное в форме яйца, подарит огромное множество положительных эмоций и заставляет обращать на него внимание. Прочный и массивный каркас из стекловолокна, обтянутый 100% кашемировой тканью, закрепленный на ножке из нержавеющей стали, гарантирует долгий срок службы и устойчивость. Данное кресло — это поистине не стареющая классика в футуристическом исполнении!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветоранжевый

Популярные варианты обивки

Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 0909
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете CreamCream
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 666666
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 0404
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете ecruecru
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 1414
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 88
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 4141
Кресло Egg, оранжевый кашемир - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 28 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 14 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89012
4 390 ₽
12

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Подстолье металлическое 1088EMНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1088EM, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1088EM

В наличии 16 шт.
Полукресло Лилия, темно-серый - красныйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
8

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

Настоящее фото товара Пуф Буф Вуд березовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Пуф Буф Вуд березовый

Настоящее фото товара Стол Антила, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
7

Стол Антила, 1600x900

Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Стол Антила Plus 1400x850

Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
14

Стол Антила Plus 1600x950

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден