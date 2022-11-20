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Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки 1 × 0.89 × 0.6 м

Объём упаковки 0.534 м³

Вес в упаковке, брутто 32 кг

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяэкокожа

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Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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