Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки 1 × 0.89 × 0.6 м
Объём упаковки 0.534 м³
Вес в упаковке, брутто 32 кг
Основные характеристики
- Материал сиденьяэкокожа
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Габариты упаковки 1 × 0.89 × 0.6 м
Объём упаковки 0.534 м³
Вес в упаковке, брутто 32 кг
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