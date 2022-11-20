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Кресло Egg Vernen темно-серое

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина910 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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