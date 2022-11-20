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Кресло Эго №2 - фото 1

Кресло Эго №2

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Длина1300 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Эго №2 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 0909
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Эго №2 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Эго №2 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Эго №2 - обивка в цвете CreamCream
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 666666
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 0404
Кресло Эго №2 - обивка в цвете ecruecru
Кресло Эго №2 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 1414
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 88
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 4141
Кресло Эго №2 - обивка в цвете 2626
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