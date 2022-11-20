Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина840 мм
- Глубина820 мм
- Материал каркасаметалл
- ОбивкаМДФ
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.50 м3
- Вес упаковки17 кг
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден