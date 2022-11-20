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Кресло ESCALATE

Артикул: CH-050-887
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 75*51*56 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 51 см
Глубина изделия (габарит) 56 см
Вес брутто изделия 4,20 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг


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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.20 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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