Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 75*51*56 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 51 см
Глубина изделия (габарит) 56 см
Вес брутто изделия 4,20 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4.20 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия