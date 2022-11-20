Товар в корзине. Перейти
Кресло Эссен, темно-коричневый - фото 1Кресло Эссен, темно-коричневый - фото 2Кресло Эссен, темно-коричневый - фото 3

Кресло Эссен, темно-коричневый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эссен, белый лебедь
Кресло Эссен, белый лебедь
Следующий Кресло Эссен, черный
Кресло Эссен, белый лебедь

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Эссен для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Эссен - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1239/1323 мм
  • Высота до сиденья499.5/583.5 мм
  • Ширина709 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Эссен, черныйНастоящее фото товара Кресло Эссен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
8

Кресло Эссен, черный

Кресло Шони, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Шони, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
10

Кресло Шони, бежевое

Кресло Шони, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Шони, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
6

Кресло Шони, белый лебедь

Кресло Шони, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Шони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
12

Кресло Шони, коричневый

Кресло Шони, черноеНастоящее фото товара Кресло Шони, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
13

Кресло Шони, черное

Кресло Хайфон, белыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
15

Кресло Хайфон, белый

Кресло Хайфон, молочныйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
5

Кресло Хайфон, молочный

Кресло Хайфон, светло-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
13

Кресло Хайфон, светло-бежевый

Кресло Хайфон, тёмно-бежевыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
11

Кресло Хайфон, тёмно-бежевый

Кресло Хайфон, светло-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
5

Кресло Хайфон, светло-коричневый

Другие товары из разделаофисная мебель класса люкс
Кресло Хайфон, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
11

Кресло Хайфон, тёмно-коричневый

Кресло Хайфон, серыйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
7

Кресло Хайфон, серый

Кресло Хайфон, черныйНастоящее фото товара Кресло Хайфон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
13

Кресло Хайфон, черный

Кресло Бармер, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
12

Кресло Бармер, бежевый

Стул АррадонНастоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
14

Стул Аррадон

Стул АрнегиНастоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
9

Стул Арнеги

С этим товаром покупают
Кресло МаргоНастоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Кресло Марго

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками

Настоящее фото товара Кресло Изо на газлифте, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
12

Кресло Изо на газлифте

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
7

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
13

Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа

Стул Стаффорд бежевыйНастоящее фото товара Стул Стаффорд бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
9

Стул Стаффорд бежевый

Кресло поворотное Bella, темно-синий, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, темно-синий, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, темно-синий, велюр

В наличии 3 шт.