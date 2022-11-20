Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина850 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
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Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Полукресло Мартин
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Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед
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Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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Ортопедическое кресло Турин
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