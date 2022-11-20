Кресло Фараон

13 оценок

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Кресло Фараон

4.5
6 990 ₽
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Кресло Лора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Материалбереза
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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