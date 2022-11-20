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Кресло Флоренц - фото 1

Кресло Флоренц

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Характеристики товара

Описание

Современное садовое кресло из текстилена.

Модель доступна в 3 цветах.

Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в серебре.

Алюминиевые подлокотники с верхом из массива тика.

Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения.

Максимальный комфорт посадки достигается применение современных материалов.

Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

Мебель из текстилена будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес4,3 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьятекстилен
  • Цветсерый

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