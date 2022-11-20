Характеристики товара
Описание
Современное садовое кресло из текстилена.
Модель доступна в 3 цветах.
Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в серебре.
Алюминиевые подлокотники с верхом из массива тика.
Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения.
Максимальный комфорт посадки достигается применение современных материалов.
Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.
Мебель из текстилена будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина570 мм
- Глубина470 мм
- Вес4,3 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьятекстилен
- Цветсерый