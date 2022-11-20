Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Премьер 01 и каркасом цвета Орех.
Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность. «Форест» - очень удобное и притягательное кресло. Комплект отличается превосходной эргономичностью и простотой сборки, с которой справится даже ребенок.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
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