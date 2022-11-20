Кресло Форест 57

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Кресло Форест 57

4.9
15 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Премьер 01 и каркасом цвета Орех.

Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность. «Форест» - очень удобное и притягательное кресло. Комплект отличается превосходной эргономичностью и простотой сборки, с которой справится даже ребенок.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материалткань
  • Максимальная нагрузка120 кг

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Настоящее фото товара Стул барный One, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
15

Стул барный One, белый

В наличии 122 шт.
Настоящее фото товара Стул барный One, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
5

Стул барный One, черный

В наличии 64 шт.
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный , произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
13

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11

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Оптовая цена
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от12 890
11

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Настоящее фото товара Стул барный Ковбой экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ковбой экокожа коричневый

В наличии 35 шт.
Стул Флекс велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Флекс велюр оранжевый

В наличии 1 шт.
Стул Альдо с подлокотниками бежевыйНастоящее фото товара Стул Альдо с подлокотниками бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Альдо с подлокотниками бежевый

Стул Пенелопа мятныйНастоящее фото товара Стул Пенелопа мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 69014
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Пенелопа мятный

В наличии 49 шт.
Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99033
51 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное

В наличии 26 шт.
Барный стул МАРСЕЛЬ Настоящее фото товара Барный стул МАРСЕЛЬ , произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Барный стул МАРСЕЛЬ

Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от45 700
Оптовая цена
11

Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас

В наличии 45 шт.
Парикмахерское кресло ЭклипсНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Эклипс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Эклипс

Парикмахерское кресло ЮсдальНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Юсдаль, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Юсдаль

Парикмахерское кресло ПенеНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Пене, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена
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Парикмахерское кресло Пене

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Оптовая цена
8

Парикмахерское кресло Фишук

Парикмахерское кресло Делис №3Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Делис №3, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена
5

Парикмахерское кресло Делис №3

Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хромНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хром

Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 99024
38 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый

В наличии 1 шт.
Стул Beetle пластик белыйНастоящее фото товара Стул Beetle пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Beetle пластик белый

В наличии 34 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой серо-зеленый

В наличии 2 шт.
Стул Бон экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 19032
8 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Бон экокожа серый

В наличии 29 шт.
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка ЛюксНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
8

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

Стол Веранда, 160Настоящее фото товара Стол Веранда, 160, произведённого компанией ChiedoCover
56 690
Оптовая цена
12

Стол Веранда, 160

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
7

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

Напольное зеркало FranceНастоящее фото товара Напольное зеркало France, произведённого компанией ChiedoCover
от71 390
Оптовая цена
9

Напольное зеркало France

Напольное зеркало AimeeНастоящее фото товара Напольное зеркало Aimee, произведённого компанией ChiedoCover
от53 290
Оптовая цена
10

Напольное зеркало Aimee

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
11

Чехол для стола 05, фиолетовый

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Стул Kongsberg барный, изумруд, ножки черные с золотомНастоящее фото товара Стул Kongsberg барный, изумруд, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
15

Стул Kongsberg барный, изумруд, ножки черные с золотом

Стул Navy, белыйНастоящее фото товара Стул Navy, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
15

Стул Navy, белый

Настоящее фото товара Стул Венеция М2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Стул Венеция М2

Настоящее фото товара Стул Венеция М14, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Стул Венеция М14

Настоящее фото товара Стул Венеция М16, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
11

Стул Венеция М16

Круглый столик Sacke синийНастоящее фото товара Круглый столик Sacke синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
14

Круглый столик Sacke синий

Кресло Egg, желтокНастоящее фото товара Кресло Egg, желток, произведённого компанией ChiedoCover
от79 090
10

Кресло Egg, желток

Диван Tobi трехместный прямой бежевыйНастоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от91 790
Оптовая цена
9

Диван Tobi трехместный прямой бежевый

Настоящее фото товара Подстолье ER 3023, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
5

Подстолье ER 3023

Настоящее фото товара Кушетка Blues, современный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
15

Кушетка Blues, современный, голубой

Настоящее фото товара Кушетка Ninja, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от65 390
Оптовая цена
9

Кушетка Ninja, серая

Кушетка Настя, бежевыйНастоящее фото товара Кушетка Настя, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
9

Кушетка Настя, бежевый

Диван Палмер модульный раскладнойНастоящее фото товара Диван Палмер модульный раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена
9

Диван Палмер модульный раскладной

Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, серая экокожа / черный каркас

Подвесное кресло-кокон Sevilla горячий шоколадНастоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Sevilla горячий шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
8

Подвесное кресло-кокон Sevilla горячий шоколад

Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Стул Виота 223, тёмно-серый

Стол Veneto D110 прозрачныйНастоящее фото товара Стол Veneto D110 прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
15 950
Оптовая цена
7

Стол Veneto D110 прозрачный

В наличии 408 шт.
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100
Оптовая цена
8

Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас

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15 690
Оптовая цена
9

Кресло Форест 1412

Кресло Балатон 1424Настоящее фото товара Кресло Балатон 1424, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
13

Кресло Балатон 1424

Кресло Балатон 1006Настоящее фото товара Кресло Балатон 1006, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
8

Кресло Балатон 1006

Кресло Рица 1075Настоящее фото товара Кресло Рица 1075, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
14

Кресло Рица 1075

Кресло Бона (бронза)Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
15

Кресло Бона (бронза)