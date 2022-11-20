Кресло Фортуна, хром

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Фортуна, хром

4.3
7 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Фортуна, спинка с утяжкой
Кресло Фортуна, спинка с утяжкой
Следующий Кресло Фортуна, спинка с утяжкой №2
Кресло Фортуна, спинка с утяжкой №2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьяткань

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
14

Письменный стол Моултри орех

Стул MOLLY морская волнаНастоящее фото товара Стул MOLLY морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
5

Стул MOLLY морская волна

Стул MOLLY полночный синийНастоящее фото товара Стул MOLLY полночный синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
6

Стул MOLLY полночный синий

Стул MOLLY красныйНастоящее фото товара Стул MOLLY красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 700
Оптовая цена
5

Стул MOLLY красный

Стул MOLLY олива темнаяНастоящее фото товара Стул MOLLY олива темная, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
13

Стул MOLLY олива темная

Стул MOLLY брусничныйНастоящее фото товара Стул MOLLY брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
11

Стул MOLLY брусничный

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
5

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками

Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
14

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
2 2907
2 460 ₽Оптовая цена
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
2 39011
2 660 ₽Оптовая цена
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками