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Кресло Fronto, белое - фото 1

Кресло Fronto, белое

7 оценок
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Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
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Стул Lotos с подолкотниками, коньяк

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина750 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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