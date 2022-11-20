Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина610 мм
- Глубина750 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Подсветка Aurelio 54
Подсветка Aurelio 40
Система сидений на 3 места Alice Bench, лен
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стул Кроссбэк, корица
Стол ВОЯЖ, 800x800
Стол ВОЯЖ, 1600x800