Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина610 мм
- Глубина750 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Тренд CT
Подсветка Lao 66
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол раскладной Eva слоновая кость
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол раскладной Eva коричневый
Стол Бомбей палисандр
Комплект Такер, 4 белых стула
Стол С-39