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Кресло Fronto, капучино - фото 1

Кресло Fronto, капучино

14 оценок
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Скамья Linda трехместная, капучино
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Скамья Linda трехместная, капучино

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина750 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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