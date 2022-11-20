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Кресло Гарда

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 77 см

Ширина: 68 см

Глубина: 56 см

Высота до сиденья: 45 см

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Популярные варианты обивки

Кресло Гарда - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Гарда - обивка в цвете 0909
Кресло Гарда - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Гарда - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Гарда - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Гарда - обивка в цвете CreamCream
Кресло Гарда - обивка в цвете 666666
Кресло Гарда - обивка в цвете 0404
Кресло Гарда - обивка в цвете ecruecru
Кресло Гарда - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Гарда - обивка в цвете 1414
Кресло Гарда - обивка в цвете 88
Кресло Гарда - обивка в цвете 4141
Кресло Гарда - обивка в цвете 2626
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