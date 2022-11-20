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Кресло Газиабад, коричневый - фото 1Кресло Газиабад, коричневый - фото 2

Кресло Газиабад, коричневый

Артикул: CH-049-624
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушки в комплекте

Нить сфера, полусфера

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Основные характеристики

  • Длина780 мм
  • Ширина940 мм
  • Высота940 мм
  • Вес15 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый

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